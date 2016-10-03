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Leyla ile mecnun

Leyla ile mecnun
Önceki gün 26 yaşına giren Hazal Kaya'ya sevgilisi Ali Atay, hoş bir sürpriz yaptı. Oyunculuğun yanı sıra aşçılık eğitimi alan güzel oyuncuya sevgilisi Atay, farklı bir doğum günü partisi düzenledi.

Arkadaşlarını derslerin yapıldığı mutfakta bir araya getiren Atay, aşkıyla yemek yaptı. Sevgilisinin sürpriziyle çok mutlu olan Kaya, bu anı sosyal medyada ölümsüzleştirince ikiliye "Leyla ile Mecnun" mesajları yağdı.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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