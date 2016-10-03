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Koç’un emaneti

Koç’un emaneti
Yağmur Tanrısevsin, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Güzel oyuncu, spor sonrası geldiği AVM'de bakımsız saçlarıyla görüntü vermek istemedi. Tanrısevsin'in sevgilisi Oğuzhan Koç'un şapkasını takması ise dikkatlerden kaçmadı.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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