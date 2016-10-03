Helal Armin

Dünyaca ünlü Hollandalı DJ Armin van Buuren, önceki akşam İstanbul Ora Arena'da muhteşem bir şov yaptı. 'One Colony' ev sahipliğinde gerçekleşen konserde DJ Armin, Türk bayrağını açıp "İstanbul benim yuvam. Bu ülkeyi ve Türkler'i çok seviyorum" dedi.