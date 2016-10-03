  1. Ağa’ya öpücük
  2. Elinden tutup çıkardı

Helal Armin

Helal Armin
Dünyaca ünlü Hollandalı DJ Armin van Buuren, önceki akşam İstanbul Ora Arena'da muhteşem bir şov yaptı. 'One Colony' ev sahipliğinde gerçekleşen konserde DJ Armin, Türk bayrağını açıp "İstanbul benim yuvam. Bu ülkeyi ve Türkler'i çok seviyorum" dedi.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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