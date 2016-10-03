Hadiseli festival

Ünlü popçu Hadise, 'Whitefest 2017' kapsamında Uludağ'da sahne alacak. Unitravel'in ev sahipliğinde 15 Ocak ile 9 Şubat arasında gerçekleştirilecek olan festivalde, güzel popçunun yanı sıra Serdar Ortaç, Gülşen, Berkay ve Hande Yener gibi ünlü isimler de yer alacak.