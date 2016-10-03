Hadiseli festival

34 / 16
31 / 16
28 / 11
23 / 4
28 / 11
30 / 10
28 / 10
31 / 22
21 / 2
26 / 15
32 / 16
30 / 11
26 / 10
31 / 10
24 / 5
28 / 14
28 / 11
22 / 8
26 / 8
31 / 11
28 / 14
27 / 16
28 / 7
26 / 11
32 / 16
31 / 12
28 / 12
29 / 13
29 / 9
26 / 8
21 / 5
28 / 12
31 / 13
24 / 17
25 / 9
23 / 10
33 / 16
26 / 8
29 / 11
26 / 16
29 / 17
32 / 18
29 / 11
28 / 9
20 / 2
26 / 9
28 / 6
28 / 10
28 / 12
27 / 8
31 / 17
29 / 14
28 / 12
28 / 9
27 / 9
31 / 16
28 / 17
32 / 21
30 / 13
26 / 11
25 / 11
27 / 9
25 / 16
34 / 15
25 / 17
30 / 14
25 / 15
31 / 16
22 / 16
26 / 6
33 / 18
25 / 15
25 / 15
29 / 9
23 / 17
28 / 9
28 / 12
21 / 6
27 / 15
25 / 9
23 / 15
Ünlü popçu Hadise, 'Whitefest 2017' kapsamında Uludağ'da sahne alacak. Unitravel'in ev sahipliğinde 15 Ocak ile 9 Şubat arasında gerçekleştirilecek olan festivalde, güzel popçunun yanı sıra Serdar Ortaç, Gülşen, Berkay ve Hande Yener gibi ünlü isimler de yer alacak.
- 03 Ekim 2016, Pazartesi
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.