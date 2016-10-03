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li festival

Hadiseli festival
Ünlü popçu Hadise, 'Whitefest 2017' kapsamında Uludağ'da sahne alacak. Unitravel'in ev sahipliğinde 15 Ocak ile 9 Şubat arasında gerçekleştirilecek olan festivalde, güzel popçunun yanı sıra Serdar Ortaç, Gülşen, Berkay ve Hande Yener gibi ünlü isimler de yer alacak.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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