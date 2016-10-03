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Eski eşler el ele verdi

Eski eşler el ele verdi
Geçtiğimiz günlerde 1 yıllık ayrılığın ardından yeniden bir araya gelen eski eşler Nazlı Çelik'le Serdar Bilgili, Ebru Gündeş'in önceki akşamki konserini izleyenler arasındaydı. Beşiktaş eski başkanı işadamı Bilgili ile haber spikeri Çelik, gece boyunca Gündeş'in şarkılarına eşlik etti. 6 aylık evlilikleri geçen yıl biten ve ilişkilerine ikinci bir şans veren çift, konser süresince de romantizmin doruklarındaydı...
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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