Ayrılık yalan

Hakan Sabancı, önceki akşam Harbiye'deki Klein'da eğlendi. Aslışah Alkoçlar'la ayrıldığı iddia edilen Sabancı'nın mekana tek gelmesi akıl karıştırdı. İşadamı, "Aslı Hanım'ı göremedik. Ayrıldınız mı?" diye soran gazetecilere "Aslı arkadaşlarıyla. Belki daha sonra bana katılır" dedi.