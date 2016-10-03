Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'ylebir dönem aşk yaşayan SezenAksu'nun oğlu Mithat CanÖzer, 'Aşk yeniden' dedi… Şu sıralarEngin Öztürk'le aynı dizide rol alan ve adıyakışıklı oyuncuyla anılan Ergüçlü'nün eskiaşkı Özer'e döndüğü iddia edildi. İki yılönce kısa süreli bir birliktelik yaşayanünlü çiftin sık sık Özer'in aynı zamandastüdyo olarak kullandığı Levent'tekievinde buluştuğu da konuşuluyor.
BU KEZ TEMKİNLİLER
Aşklarını herkesten saklayan çift, geçtiğimizgünlerde de ünlü müzisyenin evinden çıkarkengörüldü. Gazetecilere yakalanmak istemeyen ikili,Mithat Can Özer'in evinde yakın dostlarınınkatıldığı partiler verip eğlenceli anlar dayaşıyor. İki yıl önce birlikte oldukları dönemdeaşkları bir partiden yaptıkları paylaşımla ortayaçıkan Hazar Ergüçlü ile Mithat Can Özer'in ikincibir şans verdikleri ilişkilerinde bu kez temkinlidavrandıkları öğrenildi.
'İKİNCİ ŞANSI HAK EDİYORDU'
Güzel oyuncunun o dönemde rol aldığıdizi oyuncularıyla sık sık bir araya gelen ve"Yakında beni de diziye alacaklar" diyeespri yapan Özer'in yakın çevresine "Builişki ikinci bir şansı hak ediyordu. Hazarda ben de aşkımızın yıpranmaması içingözlerden uzak olmayı tercih ediyoruz" diyekonuştuğu da iddialar arasında…
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