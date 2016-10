Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü'yle bir dönem aşk yaşayan Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer, 'Aşk yeniden' dedi… Şu sıralar Engin Öztürk'le aynı dizide rol alan ve adı yakışıklı oyuncuyla anılan Ergüçlü'nün eski aşkı Özer'e döndüğü iddia edildi. İki yıl önce kısa süreli bir birliktelik yaşayan ünlü çiftin sık sık Özer'in aynı zamanda stüdyo olarak kullandığı Levent'teki evinde buluştuğu da konuşuluyor.



BU KEZ TEMKİNLİLER

Aşklarını herkesten saklayan çift, geçtiğimiz günlerde de ünlü müzisyenin evinden çıkarken görüldü. Gazetecilere yakalanmak istemeyen ikili, Mithat Can Özer'in evinde yakın dostlarının katıldığı partiler verip eğlenceli anlar da yaşıyor. İki yıl önce birlikte oldukları dönemde aşkları bir partiden yaptıkları paylaşımla ortaya çıkan Hazar Ergüçlü ile Mithat Can Özer'in ikinci bir şans verdikleri ilişkilerinde bu kez temkinli davrandıkları öğrenildi.



'İKİNCİ ŞANSI HAK EDİYORDU'

Güzel oyuncunun o dönemde rol aldığı dizi oyuncularıyla sık sık bir araya gelen ve "Yakında beni de diziye alacaklar" diye espri yapan Özer'in yakın çevresine "Bu ilişki ikinci bir şansı hak ediyordu. Hazar da ben de aşkımızın yıpranmaması için gözlerden uzak olmayı tercih ediyoruz" diye konuştuğu da iddialar arasında…



HALİL ÇİLİNGİR/ÖZEL