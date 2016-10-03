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Ağa’ya öpücük

Ağa’ya öpücük
Ali Ağaoğlu ile İzmirli balerin sevgilisi Duygu Su Gülpınar'ın aşkı son hızla devam ediyor. İkili, önceki gece Ağaoğlu Turizm Grubu'nun şehir kulübü, spor ve yaşam merkezi MyClub'da düzenlenen MyClub Yaza Veda Partisi konseptli davette aşka geldi.

Ünlü işadamı ve sevgilisi, Hande Yener'in sahne aldığı gecede sanatçının seslendirdiği hareketli şarkılarla doyasıya eğlendi. Sevgilisiyle geçirdiği anları sosyal medyada da yayınlayan Gülpınar, Ağa'yı öpücüklere boğarken işadamının yanağı ruj izi oldu.
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  • 03 Ekim 2016, Pazartesi
  • Gazete
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