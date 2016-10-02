Zirvenin adı atv

Türkiye'nin en çok izlenen kanalı atv, Eylülayında da milyonlarıekrana kilitledi. atv, geçtiğimiz ay 'TümGün Tüm Kişiler' ve 'Tüm Gün 20+ABC1' kategorilerinde en çokizlenen kanal oldu. Kantar Medya'dan alınan verilere göre, Eylül ayında da yüksek izlenme oranlarına sahip olan atv, diğer kanalları geçerek aylardır sürdürdüğü birinciliğini yenisezonda da bırakmadı.
Ekim 2015'ten bu yana 'En çok izlenenkanal' unvanını taşıyan atv, başarısını sürdürdü. Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da geçtiğimiz ay da ilgiyle takip edildi. atv Ana Haber Bülteni, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, Kim Milyoner Olmak İster ve dizileriyle atv, rakipsizliğiniyineilan etti.
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