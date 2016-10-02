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Zirvenin adı

Zirvenin adı atv
Türkiye'nin en çok izlenen kanalı atv, Eylül ayında da milyonları ekrana kilitledi. , geçtiğimiz ay 'Tüm Gün Tüm Kişiler' ve 'Tüm Gün 20+ABC1' kategorilerinde en çok izlenen kanal oldu. Kantar Medya'dan alınan verilere göre, Eylül ayında da yüksek izlenme oranlarına sahip olan atv, diğer kanalları geçerek aylardır sürdürdüğü birinciliğini yeni sezonda da bırakmadı.

Ekim 2015'ten bu yana 'En çok izlenen kanal' unvanını taşıyan atv, başarısını sürdürdü. Müge Anlı ile Tatlı Sert ve Esra Erol'da geçtiğimiz ay da ilgiyle takip edildi. atv Ana Haber Bülteni, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, Kim Milyoner Olmak İster ve dizileriyle atv, rakipsizliğini yine ilan etti.
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