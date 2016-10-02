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’ın güzelleri buluştu

Yeşilçam’ın güzelleri buluştu
Bu yıl SİSAY tarafından 6.'sı gerçekleştirilen Bodrum Türk Filmleri Haftası önceki gece Yeşilçam'ın başarılı isimlerini Bodrum Kalesi'nde bir araya getirdi. Gecede Bahar Öztan ve Perihan Savaş da vardı. Savaş, Türk Sineması'na katkılarından dolayı 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'ne layık görüldü. Bodrum'da bir otel açan Öztan, meslektaşını tebrik eden ilk isim oldu.
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