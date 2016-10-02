Türkiye’yi melekler bastı

DAMAT TÜRK...
Sık sık Bodrum'daki villasında vakit geçirmek için ülkemize gelen Kurkova'yla yakın dostu Herzigova, önceki gün Monaco'da yaşayan Türk zengin Burak Öymen'le Çek model Tereza Maxova'nın Didim Akbük'teki kına törenlerine katıldı. Türk geleneklerine göre Kazıklı Köyü'nde gerçekleştirilen törende gelin Maxoma, atla damat evine getirildi.
BİNDALLI GİYDİ...
Yüzü al bir yazmayla örtülen ve bindallı giyen gelinin nedimeleri ise Çek modelin meslektaşları olan Kurkova ile Herzigova'ydı… Gecede yabancı misafirlere közde pişirilen Türk kahvesi ve gözleme ikram edildi. Dünyaca ünlü İtalyan modacı Roberto Cavalli'nin eşi Eva Cavalli'nin de davetliler arasında bulunduğu eğlencede konuklar sahneye çıkan dansözle geç saatlere dek doyasıya eğlendi. Kına gecesinin ardından bir gün sonra da düğün, yine Türk adetlerine uygun olarak yapıldı...
Emlak sektöründe büyük yatırımları bulunan Burak Öymen ile dünyaca ünlü Çek modelin, ilişkilerinden bir de çocukları bulunuyor.
ANA BEATRİZ DE BEBEK'TE EĞLENDİ
Temmuz'da Mısırlı işadamı Karim El Chiaty ile evlenen Victoria's Secret'ın Brezilyalı meleği Ana Beatriz Barros da önceki akşam İstanbul gecelerindeydi. İkili, Ulus 29'dan sonra soluğu Bebek Lucca'da aldı. Son derece mütevazı bir şekilde kalabalıkla eğlenen Barros ve eşi, geç saatlerde otellerinin yolunu tuttu.
Tereza Maxova, Türk geleneklerine uyup ellerine kına yaktı. Çek modelin nedimeleri ise Kurkova ile Herzigova oldu.
Köy düğünlerinin adetine uyan Çek model, gelin evinden atla çıktı.
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