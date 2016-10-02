Küçük aslan geliyor

Geçtiğimiz yıl oğlu XessXava'yı kucağına alanGalatasaray'ın yıldızfutbolcusu Wesley Sneijder'inardından Uruguaylı file bekçisiFernando Muslera da baba olmayahazırlanıyor. Bu yılın başındahayatlarını birleştiren Muslera ilemodel eşi Patricia Callero'nunçocuk sahibi olabilmek içintedaviye başladığı öğrenildi.
TESTLER OLUMLU ÇIKTI
Çiftin yakın çevresinin iddiasına göre ikili, geçtiğimiz aylarda Zincirlikuyu'daki bir klinikte tedaviye başlamak için ilk kontrollerini yaptırdı. Yapılan kontrollerin olumlu çıkmasının ardından başarılı file bekçisiyle 27 yaşındaki eşiPatricia Callero'nun çok mutlu olduğu ve bir an önce çocuk sahibi olabilmek için sabırsızlandıkları öğrenildi. Fernando Muslera'nın baba olmak için takım arkadaşı Wesley Sneijder gibi tüp bebek yönteminitercih ettiği konuşuluyor...
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