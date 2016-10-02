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Küçük aslan geliyor

Cimbom’un yıldız kalecisi Fernando , baba olmak istiyor. Uruguaylı yıldız, önceki gün eşiyle tüp bebek için tedaviye start verdi

Küçük aslan geliyor
Geçtiğimiz yıl oğlu Xess Xava'yı kucağına alan Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Wesley Sneijder'in ardından Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera da baba olmaya hazırlanıyor. Bu yılın başında hayatlarını birleştiren ile model eşi Patricia Callero'nun çocuk sahibi olabilmek için tedaviye başladığı öğrenildi.

TESTLER OLUMLU ÇIKTI
Çiftin yakın çevresinin iddiasına göre ikili, geçtiğimiz aylarda Zincirlikuyu'daki bir klinikte tedaviye başlamak için ilk kontrollerini yaptırdı. Yapılan kontrollerin olumlu çıkmasının ardından başarılı file bekçisiyle 27 yaşındaki eşi Patricia Callero'nun çok mutlu olduğu ve bir an önce çocuk sahibi olabilmek için sabırsızlandıkları öğrenildi. Fernando Muslera'nın baba olmak için takım arkadaşı Wesley Sneijder gibi tüp bebek yöntemini tercih ettiği konuşuluyor...

DOĞAN SAVAŞ/ÖZEL
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