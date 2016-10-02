  1. Türkiye’yi melekler bastı
  2. Yeşilçam’ın güzelleri buluştu

Ceylan yine yalnız

Ceylan yine yalnız
Sevgilisi Serkan Uçar'la geçtiğimiz ay çıktığı Amerika tatilinde kavga edip ilişkisini bitirdiği iddia edilen , önceki gece Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen bir düğüne tek başına katıldı. Sosyetik güzelin yanında sevgilisi Uçar'ın olmaması "Yoksa iddialar doğru mu?" dedirtti.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar