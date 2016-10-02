Angelina Jolie’ye son büyük jest

Boşanma kararı alan Angelina Jolieve Brad Pitt, çocukların velayeti konusundageçici anlaşmaya vardı. 'Brangelina'nınanlaşmasının, Los Angeles Çocuk ve AileHizmetleri'ne cuma günü iletildiği ortayaçıktı. Anlaşmada Brad Pitt, 6 çocuğun velayetiniJolie'ye vermeyi kabul etti. Jolie'ninevli olduğu dönemlerde, "Brad Pitt birçokkonuda bana jest yaptı. O eşsiz biri"demişti. Brad Pitt'in son jesti nedeniylebüyük mutluluk yaşadığı belirtilen Jolie'nin,yılın büyük bir bölümünü artık Los Angeleskentinde geçirmeyeceği de iddia edildi.Güzel oyuncu Jolie'nin Miami'ye yerleşeceğive hayatına oradan yeni bir yönvereceği öğrenildi.
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