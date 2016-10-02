Angelina Jolie’ye son büyük jest

Boşanma kararı alan Angelina Jolie ve Brad Pitt, çocukların velayeti konusunda geçici anlaşmaya vardı. 'Brangelina'nın anlaşmasının, Los Angeles Çocuk ve Aile Hizmetleri'ne cuma günü iletildiği ortaya çıktı. Anlaşmada Brad Pitt, 6 çocuğun velayetini Jolie'ye vermeyi kabul etti. Jolie'nin evli olduğu dönemlerde, "Brad Pitt birçok konuda bana jest yaptı. O eşsiz biri" demişti. Brad Pitt'in son jesti nedeniyle büyük mutluluk yaşadığı belirtilen Jolie'nin, yılın büyük bir bölümünü artık Los Angeles kentinde geçirmeyeceği de iddia edildi. Güzel oyuncu Jolie'nin Miami'ye yerleşeceği ve hayatına oradan yeni bir yön vereceği öğrenildi.