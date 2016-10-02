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Afacanlar babalarıyla

Afacanlar babalarıyla
Kuzey ve Uzay, geçtiğimiz gün anneleri Çağla Şıkel'le Zorlu'da, önceki gün ise babaları Emre Altuğ ile aynı yerdeydi. Ünlü şarkıcı, "Tatil bitti. Albüm çalışmaları sürüyor. Yakında albüm çıkacak" dedi.

Emre Altuğ, paten kayan büyük oğlu Kuzey ve scooter kullanan küçük oğlu Uzay'la birlikte mağazaları dolaşıp bol bol alışveriş yaptı. İki sevimli kardeş, her zamanki gibi afacanlıklarıyla ilgi odağı oldu.
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