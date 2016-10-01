VIP seyirci

BKM organizasyonu ile gerçekleşen 'Tadım ile Yaz Konserleri' kapsamında Candan Erçetin yoğun istek üzerine tekrar sahnedeydi. Erçetin'in önceki akşam Harbiye'de verdiği yollar temalı konserine ilgi büyüktü.



Konseri izleyenler arasındaki en dikkat çeken isim ise ünlü şarkıcının oyuncu aşkı Hakan Karahan'dı. Başarılı oyuncu, konseri sevgilisinin protokol yerine alanın köşesinde bulunan duvarın üzerinden izledi.