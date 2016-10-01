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Şelale pozu

Şelale pozu
Geçtiğimiz ay sürpriz bir şekilde menajeri Altan Nuh'la evlenen Tuğba Özerk, balayı için Kanada'yı tercih etti. Niagara Şelalesi gibi turistik yerleri gezen çiçeği burnunda çift, bol bol da fotoğraf çektirdi. Bu kareleri de instagram hesabından paylaşan , böylece hakkında çıkan "Sahte evlilik yaptı" dedikodularına da nokta koymaya çalışıyor...
Etiketler:
  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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