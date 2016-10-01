Prenses geliyor

Önceki gün "Bir kızım olmasınıistiyorum" diyen Şahan Gökbakar'ın dileği gerçek oldu... Kasım'da ilk çocukları Deniz Efe'yi kucaklarına alan Selin ile Şahan Gökbakar, dün de ikinci bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Selin Hanım'ın kız bebeğine3 aylık hamile olduğunu öğrenen ünlü komedyen, sevincini instagram'da şu sözleriyle dile getirdi:
"Bu sabah güzel bir haberle güne başladık… Ailemizeküçük bir prenseskatılıyor… Bana bu mutluluğu yaşatan değerli eşim Selin Gökbakar, karnındaki minik prensesim, oğlum şehzade Efoli ve tüm evlatlarımızı Allah korusun… Bu mutlu haberi ilk olarak büyük ailem olan sizlerle paylaşıyorum… Tümiyi dileklerinizin yüzkatı sizin olsun!"
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