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Prenses geliyor

Kasım’da oğullarını kucağına alan Şahan ve Selin Gökbakar’ın 6 ay sonra doğacak ikinci çocukları, kız olacak

Prenses geliyor
Önceki gün "Bir kızım olmasını istiyorum" diyen Şahan Gökbakar'ın dileği gerçek oldu... Kasım'da ilk çocukları Deniz Efe'yi kucaklarına alan Selin ile , dün de ikinci bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Selin Hanım'ın kız bebeğine 3 aylık hamile olduğunu öğrenen ünlü komedyen, sevincini instagram'da şu sözleriyle dile getirdi:

"Bu sabah güzel bir haberle güne başladık… Ailemize küçük bir prenses katılıyor… Bana bu mutluluğu yaşatan değerli eşim Selin Gökbakar, karnındaki minik prensesim, oğlum şehzade Efoli ve tüm evlatlarımızı Allah korusun… Bu mutlu haberi ilk olarak büyük ailem olan sizlerle paylaşıyorum… Tüm iyi dileklerinizin yüz katı sizin olsun!"
Etiketler:
  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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