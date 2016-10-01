Barbadoslu şarkıcı Rihanna, dün Fransa'ya gitti. Paris'te düzenlenen moda haftası kapsamında Cristian Dior'un 2017 İlkbahar- Yaz kreasyonuna katıldı. Defilenin yapılacağı salona girişte de fotoğrafçılara poz verdi. Arı desenli ve cesur dekolteli elbisesiyle, üzerindekine uyumlu olan taşlı çantasıyla da otoritelerden tam not aldı. Sosyal medyada yayılan fotoğrafıyla takipçilerinin de büyük beğenisini kazandı. Otoritelerce "Paris'i kendine hayran bıraktı" değerlendirilmeleri yapıldı.