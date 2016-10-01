Tarkan, Mayıs'ta evlendiği eşi Pınar Tevetoğlu'nun yaşam koçu olup çıktı... Mega yengenin evlendikten sonraki ilk işi, burnundanküçük bir estetik operasyon yaptırmak oldu. Fiziksel görünümüne verdiği özenle bilinen 44 yaşındaki Megastar, Urfalı eşiyle evlendikten sonra kilo aldı. 5 kilo alır almaz yıllardır çalıştığı doktoru kontrolünde diyete giren Tarkan, Pınar Tevetoğlu'nu da rejime soktu. Megastar, bununla da yetinmedi ve birstil danışmanıyla anlaşarak eşinin giyim tarzına el atmasını istedi. Harbiye konserindeki kostümlerini hazırlayan Gülnur Güneş'ten Pınar Tevetoğlu'na özel kıyafetler de dikmesini isteyen Megastar, son hamlesini ise önceki akşam yaptı.
OSMANLI VE İTALYAN...
30 yaşındaki eşiyle Ortaköy'dekiFeriye isimli mekana giden Tarkan, müdavimi olduğu restoranın şefi AydınDemir'e "Pınar'a, sevdiğim yemekleriyapmasını öğretir misin?" ricasında bulundu. Pınar Tevetoğlu da Demir'den Osmanlı ve İtalyan mutfağıyla ilgilitüyolar aldı. Mega yengenin, Tarkan'ın tavsiyesiyle önümüzdeki günlerde ödüllüşeften daha geniş kapsamlı yemekdersleri alacağı söyleniyor.
Tarkan,öncekiakşammekanınödüllüşefi AydınDemir'denkendisi içinde yemekyapmaklailgili tüyolaraldı.
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