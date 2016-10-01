  1. Ana kim gelmiş!
  2. Ağa kavgası

Mega koç

Pınar Tevetoğlu’na diyetisyen ve stil danışmanı tutan , şimdi de eşine ödüllü bir şeften yemek dersleri aldıracak...

Mega koç
Tarkan, Mayıs'ta evlendiği eşi Pınar Tevetoğlu'nun yaşam koçu olup çıktı... Mega yengenin evlendikten sonraki ilk işi, burnundan küçük bir estetik operasyon yaptırmak oldu. Fiziksel görünümüne verdiği özenle bilinen 44 yaşındaki Megastar, Urfalı eşiyle evlendikten sonra kilo aldı. 5 kilo alır almaz yıllardır çalıştığı doktoru kontrolünde diyete giren , Pınar Tevetoğlu'nu da rejime soktu. Megastar, bununla da yetinmedi ve bir stil danışmanıyla anlaşarak eşinin giyim tarzına el atmasını istedi. Harbiye konserindeki kostümlerini hazırlayan Gülnur Güneş'ten Pınar Tevetoğlu'na özel kıyafetler de dikmesini isteyen Megastar, son hamlesini ise önceki akşam yaptı.

OSMANLI VE İTALYAN...
30 yaşındaki eşiyle Ortaköy'deki Feriye isimli mekana giden Tarkan, müdavimi olduğu restoranın şefi Aydın Demir'e "Pınar'a, sevdiğim yemekleri yapmasını öğretir misin?" ricasında bulundu. Pınar Tevetoğlu da Demir'den Osmanlı ve İtalyan mutfağıyla ilgili tüyolar aldı. Mega yengenin, Tarkan'ın tavsiyesiyle önümüzdeki günlerde ödüllü şeften daha geniş kapsamlı yemek dersleri alacağı söyleniyor.


Tarkan, önceki akşam mekanın ödüllü şefi Aydın Demir'den kendisi için de yemek yapmakla ilgili tüyolar aldı.

DOĞAN SAVAŞ
Etiketler:
  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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