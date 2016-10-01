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Çağla Şıkel, önceki gün Kuzey ve Uzay ile oğullarının bir arkadaşıyla önceki gün Zorlu Center'da görüntülendi. Şıkel, her zamanki gibi çok şıktı.
Enerji dolu oğullarıyla yorucu bir gün geçiren Çağla Şıkel, yine de keyifliydi. Güzel modelin bu halini görenler, "Çağla'nın en güzel yükü oğulları" yorumu yaptı.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Gazete
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