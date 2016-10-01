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Gecelikle gezmede

Gecelikle gezmede
Hamileliğinin 7. ayına giren Gülşen, önceki gün eşi Ozan Çolakoğlu ile Ulus'taki Sunset'te yemek yedi. Geçtiğimiz gün tüylü terlikleriyle görüntülenen ünlü popçunun üzerinde bu kez de geceliği andıran bir elbise vardı. Halen sahne programlarına da devam eden , "Doğumun son gününe kadar sahneye çıkacağım" dedi.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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