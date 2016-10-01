En güzel ziyaret

Ağabeyi Can Yılmaz ve birkaç arkadaşıyla Yunanistan'a motosikletle giden Cem Yılmaz'ın dünkü durağı Selanik oldu. Burada Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu evi gezen ünlü komedyen ve şovmen, bu anlamlı ziyaretten çektirdikleri fotoğrafları da instagram'da gururla paylaştı.