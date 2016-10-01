Brad Pitt’e hücum!

ABD'li güzel aktris Kate Hudson, katıldığı televizyon programında kalbinin boş olduğunu ve Angelina Jolie'den boşanma hazırlığındaki BradPitt'i çok yakışıklı bulduğunu söyledi. Güzel oyuncu, Pitt'e yakından tanıdığını ve onun çok özel biri olduğunu söyledi. Hudson'ın bu sözlerinin ardından US Magazine'de bir blog, Hollywood'da birçok kadının Brad Pitt'e çıkma teklif ettiğini iddia etti. HilaryDuff, Megan Fox, Taylor Swift gibi gözde bekarların Brad Pitt'le olan dostluklarını aşka çevirmek için harekete geçtiği belirtildi. Pitt'in ise kendisini film projelerine vereceği öğrenildi. Angelina Jolie'nin bu haberler üzerine Pitt'e olan kızgınlığının daha da arttığına dikkat çekildi. Öyle ki, 41 yaşındaki Jolie'nin, iletişim kurmak istemediği Brad Pitt'in (52) telefonunu engellediği ortaya çıktı. Çiftin 2018'de birlikte kamera karşısına geçmeyi planladığı film projesinin de çöpe atıldığı ifade edildi.
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