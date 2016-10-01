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Antrenman şart

Antrenman şart
Yarın Turkcell Gelibolu Maratonu'nda koşacak olan Burcu Esmersoy, hazırlıkları tamamladı. Ünlü sunucu, dün Belgrad Ormanı'nda antrenman yaptı.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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