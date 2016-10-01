Antrenman şart

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Yarın Turkcell Gelibolu Maratonu'nda koşacak olan Burcu Esmersoy, hazırlıkları tamamladı. Ünlü sunucu, dün Belgrad Ormanı'nda antrenman yaptı.
- 01 Ekim 2016, Cumartesi
- Gazete
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