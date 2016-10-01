Ana kim gelmiş!

Vıctorıa's Secret meleklerinin Türkiye aşkı bir başka... Önceki gün Çek model Karolina Kurkova, Bodrum'daki evinden fotoğraf paylaşırken dün de bir diğer melek Ana Beatriz Barros, İstanbul'da çektiği kareyi yayınladı.



Türkiye'de birçok dostu olan Brezilyalı model, daha önce birçok defa geldiği İstanbul için "En favori şehirlerimden birinde güzel bir gün" yorumu yaptı. Ana Beatriz Barros'un paylaşımına "Hoşgeldin" mesajları yağdı.