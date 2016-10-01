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Alışveriş şıklığı

Alışveriş şıklığı
Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Havaların soğuması ile kış alışverişine başlayan Ünal, çizgili ve uzun elbisesiyle kusursuz fiziğini de gözler önüne serdi.
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  • 01 Ekim 2016, Cumartesi
  • Gazete
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