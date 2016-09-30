‘Üçünü toplasan bir ben etmez’

Halk Bankası’nın reklamlarında oynayan Şahan Gökbakar, önceki gün basın toplantısında meslektaşlarına esprili bir şekilde taş attı. Şovmen; reklam yıldızları Cem Yılmaz, Ata Demirer ve Kıvanç Tatlıtuğ için bu yorumu yaptı!
Şahan Gökbakar'danCem Yılmaz, AtaDemirer ve KıvançTatlıtuğ'u kızdıracaksözler… Halk Bankası'nınreklamında oynayanGökbakar, önceki gün basıntoplantısında meslektaşlarınışakayla karışık topa tuttu.Gökbakar, kendisi gibireklamlarda oynayan Yılmaz,Demirer ve Tatlıtuğ için "Üçütoplansa beni geçemez. Benonlardan ağır basarım" dedi.Rol aldığı reklam filmindekılıktan kılığa giren Gökbakar,rakiplerini kızdıracak busözlerinin ardından hemen çarketti ve şunları söyledi:
'CÜSSE OLARAK...' "Şaka bir yana; üçündende cüsse olarak ağırım.Reklam sektöründe büyükmarkalar büyük isimlerleçalışmayı istiyor. Ben de ilkkez bir banka reklamındaoynadım. Diğerleriylearamızda bir rekabet var.Ancak bu rekabet tatlı tatlıolursa sıkıntı yok." Geçtiğimizgünlerde sosyal medyadadüzenlediği anketle de yakışıklıoyunculara meydan okuyankomedyen, "Recep İvedik'infotoğrafını koyup bir anketbaşlattım ve 'İşte jön burada,aramanıza gerek yok' diyenot düştüm" dedi. Şu sıralarRecep İvedik 5'in çekimlerinisürdüren Gökbakar, şimdidenserinin 6. filmininmüjdesini de verdi.
SELİN'LE4 ÇOCUKİSTİYORUZ
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Gökbakar, "Eşimle kalabalık bir ailemiz olsun istiyoruz. Hatta ben 4 çocuk istiyorum. İkinci bebeğimiz yolda. Selin, 3 aylık hamile. Cinsiyeti belli değil. Bir oğlumuz var bir de kızımız olsa güzel olur; ama sağlıklı olması daha önemli" dedi.
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