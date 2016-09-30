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‘Üçünü toplasan bir ben etmez’

Halk Bankası’nın reklamlarında oynayan , önceki gün basın toplantısında meslektaşlarına esprili bir şekilde taş attı. Şovmen; reklam yıldızları Cem Yılmaz, Ata Demirer ve Kıvanç Tatlıtuğ için bu yorumu yaptı!

‘Üçünü toplasan bir ben etmez’
'dan Cem Yılmaz, Ata Demirer ve Kıvanç Tatlıtuğ'u kızdıracak sözler… Halk Bankası'nın reklamında oynayan Gökbakar, önceki gün basın toplantısında meslektaşlarını şakayla karışık topa tuttu. Gökbakar, kendisi gibi reklamlarda oynayan Yılmaz, Demirer ve Tatlıtuğ için "Üçü toplansa beni geçemez. Ben onlardan ağır basarım" dedi. Rol aldığı reklam filminde kılıktan kılığa giren Gökbakar, rakiplerini kızdıracak bu sözlerinin ardından hemen çark etti ve şunları söyledi:

'CÜSSE OLARAK...' ​
"Şaka bir yana; üçünden de cüsse olarak ağırım. Reklam sektöründe büyük markalar büyük isimlerle çalışmayı istiyor. Ben de ilk kez bir banka reklamında oynadım. Diğerleriyle aramızda bir rekabet var. Ancak bu rekabet tatlı tatlı olursa sıkıntı yok." Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada düzenlediği anketle de yakışıklı oyunculara meydan okuyan komedyen, "Recep İvedik'in fotoğrafını koyup bir anket başlattım ve 'İşte jön burada, aramanıza gerek yok' diye not düştüm" dedi. Şu sıralar Recep İvedik 5'in çekimlerini sürdüren Gökbakar, şimdiden serinin 6. filminin müjdesini de verdi.

SELİN'LE 4 ÇOCUK İSTİYORUZ
İkinci kez baba olmaya hazırlanan Gökbakar, "Eşimle kalabalık bir ailemiz olsun istiyoruz. Hatta ben 4 çocuk istiyorum. İkinci bebeğimiz yolda. Selin, 3 aylık hamile. Cinsiyeti belli değil. Bir oğlumuz var bir de kızımız olsa güzel olur; ama sağlıklı olması daha önemli" dedi.

AYDIN HAMZA
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