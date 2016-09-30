Serenay 9 odayı küçük buldu

Gökbakar'ın geçtiğimiz aylarda Rumelihisarı'nda yaklaşık 12 milyon liraya satışa çıkardığı villaya, Serenay Sarıkaya ile Kerem Bursin talip olmuştu. Gökbakar konuyla ilgili şunları söyledi: "Evi kiralamak için incelediler. Ancak evimizi Serenay küçük bulmuş. 10 odalı bir ev istiyordu. Biz 9 odada kaldık, olmadı."