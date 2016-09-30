  1. Bodrum meleği
  2. ‘Üçünü toplasan bir ben etmez’

Serenay 9 odayı küçük buldu

Serenay 9 odayı küçük buldu
Gökbakar'ın geçtiğimiz aylarda Rumelihisarı'nda yaklaşık 12 milyon liraya satışa çıkardığı villaya, Serenay Sarıkaya ile Kerem Bursin talip olmuştu. Gökbakar konuyla ilgili şunları söyledi: "Evi kiralamak için incelediler. Ancak evimizi Serenay küçük bulmuş. 10 odalı bir ev istiyordu. Biz 9 odada kaldık, olmadı."
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar