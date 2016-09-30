Patron teftişte

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Vakko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Hakko, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere yansıdı. AVM'de kısa bir tur attıktan sonra Vakko mağazasını ziyaret eden sosyetik işadamı, çalışanlarından bilgi aldı. Hakko, teftişin ardından Masa Restoran'da dostlarıyla buluştu.
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