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Modaya uydu

Modaya uydu
Galatasaraylı yıldız Wesley Sneijder de sonunda lüks araç tutkularıyla bilinen meslektaşlarına uydu. Uzun bir süre 80 bin liralık mütevazı bir araç kullanan yıldız futbolcu, önceki gün yaklaşık 690 bin liralık Bentley marka lüks aracıyla İstinyePark'taydı. Takım arkadaşı Nigel De Jong ile AVM'ye gelen Sneijder, bol bol alışveriş yaptı.
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