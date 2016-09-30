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Lüks rüküşlük

Lüks rüküşlük
Popçu Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu'yla çıktığı Fransa tatilinden önceki gün döndü. Oğluna 6 aylık hamile olan güzel şarkıcı, Fransa'da yaptığı yüklü alışverişi İstanbul'da da sürdürdü. Nişantaşı'nda eşiyle objektiflere yansıyan popçunun son günlerde ünlü isimlerin ayağında görmeye alışık olduğumuz Gucci'nin 2 bin 650 liralık tüylü terlikleri dikkat çekti. Bol bol yürüyüş yaptığını söyleyen , rahat olduğu için bu terlikleri tercih ettiğini dile getirdi.



Aydın HAMZA
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