Lüks rüküşlük

Popçu Gülşen, eşi Ozan Çolakoğlu'yla çıktığı Fransa tatilinden önceki gün döndü. Oğluna 6 aylıkhamile olan güzel şarkıcı, Fransa'da yaptığı yüklü alışverişi İstanbul'da da sürdürdü. Nişantaşı'nda eşiyle objektiflere yansıyan popçunun son günlerde ünlü isimlerin ayağında görmeye alışık olduğumuz Gucci'nin 2 bin 650 liralık tüylü terlikleri dikkat çekti. Bol bol yürüyüş yaptığını söyleyen Gülşen, rahat olduğu için bu terlikleri tercih ettiğini dile getirdi.
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