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Köpeği maymun etti

Köpeği maymun etti
Süreyya Yalçın, gösterişi abarttı. Poodle cinsi köpeğini maymuna çevirdi. Abartıyı seven ikoncan, köpeğini önceki gün bakım için özel kuaförüne götürdü. Tüylerini tıraş ettirdiği beyaz köpeğinin kulaklarını siyaha boyatan Yalçın, zavallı hayvanın vücuduna da şekiller çizdirdi. Yalçın'ın bu hareketini görenler "Yok artık" dedi.
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