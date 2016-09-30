  1. Centilmen baba!
  2. Can’a kara haber

İlk konser

İlk konser
Pop müziğin sevilen ismi Yalın, 'Bayıla Bayıla' adlı yeni albümünün ilk konseriyle 6 Ekim Perşembe akşamı Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluşacak. Dört yıl aradan sonra çıkardığı albümünden şarkılarını ilk kez bu konserde seslendirecek olan , sahnesi ve konseptiyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatacak.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar