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Her kadın yaşayabilir!

Her kadın yaşayabilir!
Şarkıcı Linet, önceki akşam Masquerade Kulüp'te sevenleriyle bir araya geldi. Şarkılarıyla kulakların pasını silen , evli çıkan Fransız sevgilisi hakkında konuştu. Şarkıcı "Bu, bütün kadınların başına gelen bir durum. Ben evli bir adamla bir hayat paylaşmam" dedi.
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