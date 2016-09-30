Gökçe’ye ikinci şok

Oyuncu Ali Sunal'laihanet yüzünden boşananGökçe Bahadır, geçtiğimizyaza kadar aşk orucunagirmişti. Güzel oyuncugönlünü Serkan Kılıç'akaptırmıştı. Sevgilisiyle tatilfotoğraflarını sosyal medyadayayınlayan Bahadır, mutluilişkisini dosta düşmanaduyurmuştu. Fakat bumutluluk, kısa sürdü.
Bahadır, rol aldığıfilmin setindeykensevgilisi Serkan Kılıç iseönceki akşam esmer birgüzelle Arnavutköy'debir mekanda yakalandı.Gizemli güzelle samimi birşekilde görüntülenen Kılıç,gazetecileri fark edincepanikledi. İkili, hemenmekanı terk etti.
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