  1. Lüks rüküşlük
  2. Sınır aşan başarı

Gökçe’ye ikinci şok

Ali Sunal’la evliliği ihanet yüzünden biten ’ın yeni sevgilisi de önceki gece çapkınlıkta yakalandı...

Gökçe’ye ikinci şok
Oyuncu Ali Sunal'la ihanet yüzünden boşanan Gökçe Bahadır, geçtiğimiz yaza kadar aşk orucuna girmişti. Güzel oyuncu gönlünü Serkan Kılıç'a kaptırmıştı. Sevgilisiyle tatil fotoğraflarını sosyal medyada yayınlayan Bahadır, mutlu ilişkisini dosta düşmana duyurmuştu. Fakat bu mutluluk, kısa sürdü.

Bahadır, rol aldığı filmin setindeyken sevgilisi Serkan Kılıç ise önceki akşam esmer bir güzelle Arnavutköy'de bir mekanda yakalandı. Gizemli güzelle samimi bir şekilde görüntülenen Kılıç, gazetecileri fark edince panikledi. İkili, hemen mekanı terk etti.


KOYU SOHBETE DALDILAR


FLAŞLARLA KEYFİ KAÇTI

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar