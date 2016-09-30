Centilmen baba!

Bir süredir yurt dışında olan Yasemin Allen, yurda döndü. Güzel oyuncu, önceki gün babası Dudley Allen ile Zorlu AVM'deydi. Babasıyla mağazaları dolaşıp alışveriş yapan oyuncu, gardırobunu yeniledi. Poşetleri taşımak ise ünlü oyuncunun babasına düştü. Yasemin Allen, daha sonra da babasına İstanbul'u gezdirdi.