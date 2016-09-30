Çekim başladı

Uzun bir aranın ardından ekranlara fenomen dizi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ile merhaba diyecek olan Sanem Çelik, önceki gün Nişantaşı City's'deydi. Kısa bir alışveriş turuna çıktığını söyleyen güzel oyuncu, kadrosuna dahil olduğu dizinin çekimlerine başladıklarını ve tüm ekiple frekansının tuttuğunu dile getirdi.