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Can’a kara haber

, önceki gece ABD’li bir adamla samimi bir fotoğrafını paylaştı!

Can’a kara haber
Kariyerine Amerika'da devam eden Didem Soydan'dan kafaları karıştıran hareket… Geçtiğimiz yaz şarkıcı Can Bonomo'yla yollarını ayırıp ABD'ye yerleşen güzel modelin yurt dışındaki günleri bir hayli hareketli geçiyor.

​ÇAKMA BİLZERİAN!
Hemen her gün eğlenirken çektiği fotoğrafları instagram'dan paylaşan Soydan, eski aşkını çoktan unutmuşa benziyor. Önceki akşam New York'ta bir partiye katılan 'ın yaptığı paylaşım "Yeni bir aşka yelken mi açtı?" sorusunu akıllara getirdi. Ünlü model, ABD'li bir arkadaşıyla paylaştığı fotoğrafın altına da imalı sözler yazdı. Soydan'ın lüks yaşamı ve güzel kadınlarla çektiği fotoğraflarla sosyal medya fenomeni haline gelen Dan Bilzerian olmaya aday Donny Gleam'la bir hayli samimi halleri ise "Didem'den Can'a kara haber" dedirtti.
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