Can’a kara haber

Kariyerine Amerika'dadevam eden DidemSoydan'dan kafaları karıştıranhareket… Geçtiğimiz yaz şarkıcıCan Bonomo'yla yollarınıayırıp ABD'ye yerleşen güzelmodelin yurt dışındakigünleri bir hayli hareketligeçiyor.
ÇAKMA BİLZERİAN!
Hemen her gün eğlenirken çektiği fotoğrafları instagram'dan paylaşan Soydan, eski aşkını çoktanunutmuşa benziyor. Önceki akşam New York'ta bir partiye katılan Didem Soydan'ın yaptığı paylaşım "Yeni bir aşkayelken mi açtı?" sorusunu akıllara getirdi. Ünlü model, ABD'li bir arkadaşıyla paylaştığı fotoğrafın altına da imalı sözler yazdı. Soydan'ın lüks yaşamı ve güzel kadınlarla çektiği fotoğraflarla sosyal medya fenomeni haline gelen DanBilzerian olmaya aday DonnyGleam'la bir hayli samimi halleri ise "Didem'den Can'akara haber" dedirtti.
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