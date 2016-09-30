Ağa kavgası

Ali Ağaoğlu’nun eski sevgilisi Petek Ertüre, Ağa’nın yeni aşkına sosyal medyada taş attı. Duygu Su Gülpınar ise Ertüre’ye ‘Kendi bahçesinde dal olmayan girmiş bahçeme ağaçlık taşlıyor’ sözüyle yanıt verdi!
Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu,paylaşılamıyor… Ağaoğlu'nun hayatına giren kadınlar, sosyal medyada kavgaya tutuştu. Fitili ise 62yaşındaki işadamının geçtiğimiz yıl kısa bir süre aşk yaşadığı Hazal Mesudiyeli ateşledi. Ağaoğlu'nun yeni sevgilisi DuyguSu Gülpınar'la fotoğrafını gören Mesudiyeli, Twitter'dan "Eski sevgilinin yenisevgilisinin çirkinolduğunu görünceyaşanan mutlulukzehirlenmesi" diye yazdı.
ORTALIK KARIŞTI
Bu göndermeye kulaklarını kapatıp Ağaoğlu'yla ilişkisine devam eden Gülpınar'a biriğneli mesaj da işadamının 6 yıllık eski hayat arkadaşı ve oğlu Ali Ege'nin annesi Petek Ertüre'den geldi. Sık sık Duygu Su Gülpınar'a instagram'da üstü kapalı taş atan Ertüre, son olarak "Kimine göre yalanım,kimine göre falanım.Herkes rahat olsun,insanına göre insanım" diye bir mesaj yayınladı. Bu mesaj Gülpınar cephesinde bardağıtaşırdı. İzmirli balerin, önceki gün sessizliğini bozdu ve instagram'da "Kendibahçesinde dal olmayanbiri girmiş bahçeme ağaçlıktaşlıyor!" diye yazdı. İzmirli güzelin bu sözleri Ertüre'ye taş olarak yorumlandı.
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