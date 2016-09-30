Ağa kavgası

Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu, paylaşılamıyor… Ağaoğlu'nun hayatına giren kadınlar, sosyal medyada kavgaya tutuştu. Fitili ise 62 yaşındaki işadamının geçtiğimiz yıl kısa bir süre aşk yaşadığı Hazal Mesudiyeli ateşledi. Ağaoğlu'nun yeni sevgilisi Duygu Su Gülpınar'la fotoğrafını gören Mesudiyeli, Twitter'dan "Eski sevgilinin yeni sevgilisinin çirkin olduğunu görünce yaşanan mutluluk zehirlenmesi" diye yazdı.



ORTALIK KARIŞTI

Bu göndermeye kulaklarını kapatıp Ağaoğlu'yla ilişkisine devam eden Gülpınar'a bir iğneli mesaj da işadamının 6 yıllık eski hayat arkadaşı ve oğlu Ali Ege'nin annesi Petek Ertüre'den geldi. Sık sık Duygu Su Gülpınar'a instagram'da üstü kapalı taş atan Ertüre, son olarak "Kimine göre yalanım, kimine göre falanım. Herkes rahat olsun, insanına göre insanım" diye bir mesaj yayınladı. Bu mesaj Gülpınar cephesinde bardağı taşırdı. İzmirli balerin, önceki gün sessizliğini bozdu ve instagram'da "Kendi bahçesinde dal olmayan biri girmiş bahçeme ağaçlık taşlıyor!" diye yazdı. İzmirli güzelin bu sözleri Ertüre'ye taş olarak yorumlandı.