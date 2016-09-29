Turkish bodyguard

Süperstar Ajda Pekkan,'The Bodyguard' filmininTürk versiyonunda oynamayahazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerdeTürkbükü'ndeki yazlığında Süperstar'ınonuruna akşam yemeği düzenleyenErhan Yazıcıoğlu, önceki gün Pekkan'aiade-i ziyaret yaparak sanatçıya üzerindeçalıştığı senaryodan bahsetti. Filminkonusundan çok etkilenen Süperstar'ınbaşrol teklifine ise sıcak baktığıöğrenildi. Son olarak 1969'da başroloynayan ünlü sanatçı, bir yıldızın yaşamöyküsünün anlatıldığı yapımla yıllar sonrayeniden bir filmde başrolde yer alacak.
SICAK BAKIYOR...
Ajda Pekkan'a layık bir senaryo olduğunu söyleyen Erhan Yazıcıoğlu'nun kaleme aldığı filmin konusu ise şöyle: Emekli bir polis, güzel bir süperstarın korumalığını yapmayabaşlar. Başlarda birbirinden pekhoşlanmayan ikili daha sonrayakınlaşır ve tutkulu bir aşkyaşarlar. Yazıcıoğlu'nun aktardığı senaryonun Whitney Houston veKevin Costner'ın başrollerinipaylaştığı 'The Bodyguard' filmiyle benzerlik göstermesi dikkatlerden kaçmazken Ajda Pekkan, yıllar sonra beyazperdeye 'merhaba' diyeceği için oldukça heyecanlı...
O DA HAYRAN...
Ajda Pekkan'ın 1992'de çekilen 'The Bodyguard' filmini çok sevdiği ve bu nedenle de Erhan Yazıcıoğlu'nun teklifine sıcak baktığı öğrenildi...
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