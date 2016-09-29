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Turkish bodyguard

Erhan Yazıcıoğlu, yakın dostu Süperstar’a başrol teklifi yaptı. İkilinin birlikte rol alacağı proje, efsane ‘The Bodyguard’ filminin Türk versiyonu olacak

Turkish bodyguard
Süperstar , 'The Bodyguard' filminin Türk versiyonunda oynamaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkbükü'ndeki yazlığında Süperstar'ın onuruna akşam yemeği düzenleyen Erhan Yazıcıoğlu, önceki gün Pekkan'a iade-i ziyaret yaparak sanatçıya üzerinde çalıştığı senaryodan bahsetti. Filmin konusundan çok etkilenen Süperstar'ın başrol teklifine ise sıcak baktığı öğrenildi. Son olarak 1969'da başrol oynayan ünlü sanatçı, bir yıldızın yaşam öyküsünün anlatıldığı yapımla yıllar sonra yeniden bir filmde başrolde yer alacak.

SICAK BAKIYOR...
Ajda Pekkan'a layık bir senaryo olduğunu söyleyen Erhan Yazıcıoğlu'nun kaleme aldığı filmin konusu ise şöyle: Emekli bir polis, güzel bir süper starın korumalığını yapmaya başlar. Başlarda birbirinden pek hoşlanmayan ikili daha sonra yakınlaşır ve tutkulu bir aşk yaşarlar. Yazıcıoğlu'nun aktardığı senaryonun Whitney Houston ve Kevin Costner'ın başrollerini paylaştığı 'The Bodyguard' filmiyle benzerlik göstermesi dikkatlerden kaçmazken Ajda Pekkan, yıllar sonra beyazperdeye 'merhaba' diyeceği için oldukça heyecanlı...



O DA HAYRAN...
Ajda Pekkan'ın 1992'de çekilen 'The Bodyguard' filmini çok sevdiği ve bu nedenle de Erhan Yazıcıoğlu'nun teklifine sıcak baktığı öğrenildi...
Etiketler:
  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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