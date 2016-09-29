Oscar kilosu

Güney Afrikalı güzel oyuncu Charlize Theron "Monster" (Cani) filminde fahişe karakteri için gereken 15 kiloyu her gece cips yiyerek almıştı. Muhteşem performansıyla kilolarının önüne geçen Theron, Oscar ödülünü kazanarak tarihe geçmişti. Jason Reitman'ın yönettiği ve Diablo Cody tarafından kaleme alınan komedi filmi 'Tully'de 3 çocuklu bir anneyi canlandıran Charlize Theron, geçtiğimiz günlerde yeni haliyle objektiflere yansıdı. Kırmızı halıdaki fit ve şık görüntüsüyle her zaman adından söz ettiren 41 yaşındaki Güney Afrikalı yıldız, aldığı kilolarla dikkatleri üzerine çekerken jean ve gömlekten oluşan sade ve yeni görüntüsüyle de şaşırttı.