  1. Bütün sarılar benim

Oscar kilosu

Oscar kilosu
Güney Afrikalı güzel oyuncu Charlize Theron "Monster" (Cani) filminde fahişe karakteri için gereken 15 kiloyu her gece cips yiyerek almıştı. Muhteşem performansıyla kilolarının önüne geçen Theron, Oscar ödülünü kazanarak tarihe geçmişti. Jason Reitman'ın yönettiği ve Diablo Cody tarafından kaleme alınan komedi filmi 'Tully'de 3 çocuklu bir anneyi canlandıran Charlize Theron, geçtiğimiz günlerde yeni haliyle objektiflere yansıdı. Kırmızı halıdaki fit ve şık görüntüsüyle her zaman adından söz ettiren 41 yaşındaki Güney Afrikalı yıldız, aldığı kilolarla dikkatleri üzerine çekerken jean ve gömlekten oluşan sade ve yeni görüntüsüyle de şaşırttı.
Etiketler:
  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar