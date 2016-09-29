Oscar kilosu

Güney Afrikalı güzel oyuncu CharlizeTheron "Monster" (Cani) filminde fahişekarakteri için gereken 15 kiloyu her gececips yiyerek almıştı. Muhteşem performansıylakilolarının önüne geçen Theron, Oscarödülünü kazanarak tarihe geçmişti. JasonReitman'ın yönettiği ve Diablo Cody tarafındankaleme alınan komedi filmi 'Tully'de3 çocuklu bir anneyi canlandıran CharlizeTheron, geçtiğimiz günlerde yeni haliyleobjektiflere yansıdı. Kırmızı halıdaki fitve şık görüntüsüyle her zaman adındansöz ettiren 41 yaşındaki Güney Afrikalıyıldız, aldığı kilolarla dikkatleri üzerineçekerken jean ve gömlekten oluşan sadeve yeni görüntüsüyle de şaşırttı.
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