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Kontrolsüz çapkın

, bir güzelle önceki akşam rutin trafik kontrolünde yakalanınca gazetecilere sert çıkıştı...

Kontrolsüz çapkın
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem, önceki akşam çapkınlık turundaydı. Etiler'de bir mekanda eğlenen Erdem, trafik kontrolüne takılınca yakayı ele verdi. Şarkıcı, basın mensuplarını görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Arka koltukta oturan esmer güzelin yüzünü saklaması ise dikkat çekti. Habercilere "Burada ne işiniz var!" diye tepki gösteren Erdem, yanındaki kadının kim olduğu sorulunca "Normal arkadaşım" diye cevap verdi. Esmer güzelle aralarında bir şey olmadığını söylemesine rağmen ikilinin tedirgin tavırlarına kimse bir anlam veremedi.

Doğan SAVAŞ
Etiketler:
  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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