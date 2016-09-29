Kontrolsüz çapkın

Ünlü şarkıcı MehmetErdem, önceki akşam çapkınlıkturundaydı. Etiler'de bir mekandaeğlenen Erdem, trafik kontrolünetakılınca yakayı ele verdi. Şarkıcı,basın mensuplarını görünceşaşkınlığını gizleyemedi. Arkakoltukta oturan esmer güzelinyüzünü saklaması ise dikkatçekti. Habercilere "Burada neişiniz var!" diye tepki gösterenErdem, yanındaki kadının kimolduğu sorulunca "Normalarkadaşım" diyecevap verdi. Esmergüzelle aralarındabir şey olmadığınısöylemesine rağmenikilinin tedirgintavırlarınakimse bir anlamveremedi.
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