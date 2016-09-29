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Karalar bağladılar

Karalar bağladılar
Kıvanç Tatlıtuğ, önceki gece yakın dostları Sedef Avcı ve eşi Kıvanç Kasabalı'yla Soho House'daydı. Mekanda keyifli bir akşam yemeği yiyen ünlü oyuncuların siyahlara bürünmesi gözden kaçmadı.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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