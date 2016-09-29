  1. Kontrolsüz çapkın
  2. Cem’e özendi

Eğitim şart!

Eğitim şart!
Bir reklamında söylediği "Eğitim şart" sözüyle fenomen olan , repliğinin hakkını verdi. Ünlü komedyen, bir süre önce ağabeyi Can Yılmaz ile motosiklet eğitimine başlamıştı. Şimdi de eğitmeni ve ağabeyiyle yollara düşen Cem Yılmaz, motosikletle Yunanistan ve çevresini dolaşacak.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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