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Cem’e özendi

Cem’e özendi
Cem Yılmaz'ın lüks araba sevdası Ahu Yağtu'ya da bulaştı. Tüm yazı eski eşi ve oğluyla Bodrum'da geçiren Yağtu, önceki gün Bebek'teydi. Eski manken, işlerini hallederken özel şoförü onu bekledi.

Oğlunun rahatlığı için yaklaşık 97 bin dolara (ortalama 277 bin lira) aldığı cipiyle görüntü vermek istemeyen Yağtu, çıkışta aracın arka koltuğuna geçti. Yağtu, daha sonra aracıyla Arnavutköy'e geçti.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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