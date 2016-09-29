Bütün sarılar benim

İstanbul trafiği, Hande Ataizi'yi sonunda bıktırdı. Trafikte zaman kaybetmemek için sık sık toplutaşıma araçlarını kullanan Ataizi, oğlu Leon doğunca daha rahat seyahat edebilmek için VIP minibüs satın almıştı. Ancak Nişantaşı'nda oturan ünlü oyuncu, park yerisorunundan ve otoparkücretlerinden yaka silkti. VIP minibüsünü satan Ataizi, yakın yerler için taksi ve metroyu kullanmaya başladı.
EKONOMİ YAPIYOR
Geçtiğimiz günlerde oğluyla metronun yürüyen merdivenlerinde bir hayranı tarafından görüntülenen Hande Ataizi, önceki akşam da eşi Benjamin Harvey'leBebek'ten Nişantaşı'nagitmek için taksiyi tercih etti. Fiziğiyle büyük beğeni toplayan 43 yaşındaki güzel oyuncu, daha yakın yerlere gitmek için ise yürüyor. Hande Ataizi, "Araba olmayınca kafamrahat. Park yeri sorunuyok. Hem bol bol yürüyerekformumu da korumuşoluyorum" derken tutumlu kişiliğiyle bilinen güzel oyuncu, araba yerine taksi ya da metro kullanarak ekonomi deyapmış oluyor.
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