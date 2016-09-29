  1. Oscar kilosu
  2. Alışverişe doymuyor

Bütün sarılar benim

Nişantaşı’nda oturan , park ücreti ve trafikten bunalınca VIP minibüsünü sattı. Ataizi, artık sadece metro ve taksi kullanıyor

Bütün sarılar benim
İstanbul trafiği, Hande Ataizi'yi sonunda bıktırdı. Trafikte zaman kaybetmemek için sık sık toplu taşıma araçlarını kullanan Ataizi, oğlu Leon doğunca daha rahat seyahat edebilmek için VIP minibüs satın almıştı. Ancak Nişantaşı'nda oturan ünlü oyuncu, park yeri sorunundan ve otopark ücretlerinden yaka silkti. VIP minibüsünü satan Ataizi, yakın yerler için taksi ve metroyu kullanmaya başladı.

EKONOMİ YAPIYOR
Geçtiğimiz günlerde oğluyla metronun yürüyen merdivenlerinde bir hayranı tarafından görüntülenen , önceki akşam da eşi Benjamin Harvey'le Bebek'ten Nişantaşı'na gitmek için taksiyi tercih etti. Fiziğiyle büyük beğeni toplayan 43 yaşındaki güzel oyuncu, daha yakın yerlere gitmek için ise yürüyor. Hande Ataizi, "Araba olmayınca kafam rahat. Park yeri sorunu yok. Hem bol bol yürüyerek formumu da korumuş oluyorum" derken tutumlu kişiliğiyle bilinen güzel oyuncu, araba yerine taksi ya da metro kullanarak ekonomi de yapmış oluyor.


Ataizi ve eşi, önceki akşam Bebek'ten Nişantaşı'na giderken de taksi kullandı.



METROYU SEVDİ
Bugüne kadar birçok defa metroda görüntülenen Hande Ataizi, "İstanbul'da böyle toplu taşıma imkanları varken özel otomobillerini kullananları hiç anlamıyorum" diyor.

TAKVİM/ÖZEL
Etiketler:
  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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