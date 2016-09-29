  1. Barış pozu
  2. Başak hep tarz

BOZgun!

BOZgun!
'dan kafa karıştıran hareket… Ünlü şarkıcı, önceki gün 7 yıl aşk yaşayıp ayrıldığı güzel stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu'nun instagram'daki bir videosunu beğendi. Oyuncu Aslı Enver'le birlikte olan Boz, beğenisini hemen geri alsa da bu durum hayranlarının gözünden kaçmadı.

Ünlü şarkıcının bu hamlesiyle, Murat Boz'un eski aşkının instagram'ını gizli gizli takip ettiği ortaya çıktı. Boz'un 1 buçuk yıldır Beran Benan'la mutlu bir ilişkisi olan Sakuçoğlu'nun 28 Temmuz'da paylaştığı videosunu beğenmesine Enver'in ne diyeceği ise merak konusu!
Etiketler:
  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar