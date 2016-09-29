Murat Boz'dan kafa karıştıran hareket… Ünlü şarkıcı, önceki gün 7 yıl aşk yaşayıp ayrıldığı güzel stil danışmanı Eliz Sakuçoğlu'nun instagram'daki bir videosunu beğendi. Oyuncu Aslı Enver'le birlikte olan Boz, beğenisini hemen geri alsa da bu durum hayranlarının gözünden kaçmadı.
Ünlü şarkıcının bu hamlesiyle, Murat Boz'un eski aşkının instagram'ını gizli gizli takip ettiği ortaya çıktı. Boz'un 1 buçuk yıldır Beran Benan'la mutlu bir ilişkisi olan Sakuçoğlu'nun 28 Temmuz'da paylaştığı videosunu beğenmesine Enver'in ne diyeceği ise merak konusu!
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