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Başak hep tarz

Başak hep tarz
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer, önceki gün düzenlenen Elle Sonbahar/ Kış koleksiyonunun tanıtım davetinde objektiflere yansıdı. Ünlü isimlerin büyük ilgi gösterdiği davette Dizer, tarzı ve özenli şıklığıyla göz doldurdu. Güzel stil danışmanı, hem yeni koleksiyonları ilgiyle inceledi hem de sezon trendleri hakkında bilgi aldı.
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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