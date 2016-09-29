  1. Karalar bağladılar
  2. BOZgun!

Barış pozu

Bir süredir ayrı olan ile Engin Öztürk, barıştı. Ünlü çift, önceki akşam yakışıklı oyuncunun yaş gününde böyle mutluluk pozu verdi

Barış pozu
Sosyetik güzel İdil Fırat'la Engin Öztürk'ü doğum günü birleştirdi. 1 buçuk yıllık ilişkilerini geçtiğimiz ay noktalayan ikili, bir süre önce de İtalya'da gözlerden uzak tatil yaparak sorunlarını baş başa verip aşmaya çalışmıştı. Uzun süredir de birlikte görüntülenmeyen ikilinin barıştığı haberi 30 yaşına giren Engin Öztürk'ün doğum günü partisinde ortaya çıktı. Yakın dostlarıyla sevgilisinin doğum günü için sürpriz bir parti organize eden , önceki akşam aşkına güzel bir jest yaptı. Emirgan'daki 'Gizli Kalsın' adlı mekanda düzenlenen partiye tüm ortak arkadaşlarını davet eden İdil Fırat, Eskişehir doğumlu ve fanatik Eskişehirspor taraftarı olan sevgilisine özel bir pasta yaptırdı.

ROMANTİK ANLAR...
Eskişehirspor'un renkleri olan siyah ve kırmızının hakim olduğu pastada takımın amblemine de yer verildi. Ünlü oyuncu, 'İyi ki doğdun, seni çok seviyoruz' yazan pastayı görünce sevgilisini öpücüklere boğdu. İdil Fırat'la Engin Öztürk'ün ilerleyen saatlere dek doyasıya eğlendiği ve romantik anlar yaşadığı da konuşulanlar arasında...
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  • 29 Eylül 2016, Perşembe
  • Gazete
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