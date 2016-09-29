Barış pozu

Sosyetik güzel İdil Fırat'laEngin Öztürk'ü doğumgünü birleştirdi. 1 buçuk yıllıkilişkilerini geçtiğimiz ay noktalayan ikili,bir süre önce de İtalya'da gözlerdenuzak tatil yaparak sorunlarını başbaşa verip aşmaya çalışmıştı. Uzunsüredir de birlikte görüntülenmeyenikilinin barıştığı haberi 30 yaşınagiren Engin Öztürk'ün doğumgünü partisinde ortaya çıktı. Yakındostlarıyla sevgilisinin doğum günüiçin sürpriz bir parti organize edenİdil Fırat, önceki akşam aşkına güzelbir jest yaptı. Emirgan'daki 'GizliKalsın' adlı mekanda düzenlenenpartiye tüm ortak arkadaşlarını daveteden İdil Fırat, Eskişehir doğumlu vefanatik Eskişehirspor taraftarı olansevgilisine özel bir pasta yaptırdı.
ROMANTİK ANLAR... Eskişehirspor'un renkleri olansiyah ve kırmızının hakim olduğupastada takımın amblemine de yerverildi. Ünlü oyuncu, 'İyi ki doğdun,seni çok seviyoruz' yazan pastayıgörünce sevgilisini öpücüklereboğdu. İdil Fırat'la Engin Öztürk'ünilerleyen saatlere dek doyasıyaeğlendiği ve romantik anlar yaşadığıda konuşulanlar arasında...
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